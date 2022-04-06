«Уральские авиалинии» возвращают рейсы на восток России

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, самолет в воздухе, airbus320, эйрбас320
Возобновляются полеты по восьми направлениям Фото:

Компания «Уральские авиалинии» с 25 апреля возобновит рейсы из Москвы на восток России. Будут возвращены полеты из Москвы по следующим направлениям: Чита, Благовещенск, Омск и Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Уральские авиалинии восстанавливают рейсы из Москвы на восток России. С 25 апреля авиакомпания „Уральские авиалинии“ вводит в расписание рейсы в Москву из Читы, Благовещенска, Омска и Барнаула», — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в официальном telegram-канале авиакомпании.

Обладатели дальневосточной прописки будут покупать билеты по сниженной стоимости:

  • Чита—Москва—Чита — 5 раз в неделю от 18400 руб туда-обратно;
  • Благовещенск—Москва—Благовещенск — ежедневно от 19400 руб туда-обратно.

Билеты по направлению в Омск и Барнаул будут продаваться по сниженной цене для всех пассажиров:

  • Омск—Москва—Омск — ежедневно от 7000 руб туда-обратно;
  • Барнаул—Москва—Барнаул — 5 раз в неделю от 14315 руб туда-обратно.

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Компания «Уральские авиалинии» с 25 апреля возобновит рейсы из Москвы на восток России. Будут возвращены полеты из Москвы по следующим направлениям: Чита, Благовещенск, Омск и Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Уральские авиалинии восстанавливают рейсы из Москвы на восток России. С 25 апреля авиакомпания „Уральские авиалинии“ вводит в расписание рейсы в Москву из Читы, Благовещенска, Омска и Барнаула», — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в официальном telegram-канале авиакомпании. Обладатели дальневосточной прописки будут покупать билеты по сниженной стоимости: Билеты по направлению в Омск и Барнаул будут продаваться по сниженной цене для всех пассажиров:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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