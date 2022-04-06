«Уральские авиалинии» возвращают рейсы на восток России

Компания «Уральские авиалинии» с 25 апреля возобновит рейсы из Москвы на восток России. Будут возвращены полеты из Москвы по следующим направлениям: Чита, Благовещенск, Омск и Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Уральские авиалинии восстанавливают рейсы из Москвы на восток России. С 25 апреля авиакомпания „Уральские авиалинии“ вводит в расписание рейсы в Москву из Читы, Благовещенска, Омска и Барнаула», — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в официальном telegram-канале авиакомпании.
Обладатели дальневосточной прописки будут покупать билеты по сниженной стоимости:
Чита—Москва—Чита — 5 раз в неделю от 18400 руб туда-обратно;
Благовещенск—Москва—Благовещенск — ежедневно от 19400 руб туда-обратно.
Билеты по направлению в Омск и Барнаул будут продаваться по сниженной цене для всех пассажиров:
Омск—Москва—Омск — ежедневно от 7000 руб туда-обратно;
Барнаул—Москва—Барнаул — 5 раз в неделю от 14315 руб туда-обратно.
Компания «Уральские авиалинии» с 25 апреля возобновит рейсы из Москвы на восток России. Будут возвращены полеты из Москвы по следующим направлениям: Чита, Благовещенск, Омск и Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Уральские авиалинии восстанавливают рейсы из Москвы на восток России. С 25 апреля авиакомпания „Уральские авиалинии“ вводит в расписание рейсы в Москву из Читы, Благовещенска, Омска и Барнаула», — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в официальном telegram-канале авиакомпании. Обладатели дальневосточной прописки будут покупать билеты по сниженной стоимости: Билеты по направлению в Омск и Барнаул будут продаваться по сниженной цене для всех пассажиров: