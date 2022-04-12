В Госдуме хотят на 10 лет запретить Youtube в России

Место YouTube займут отечественные сервисы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Видеохостинг YouTube должен быть заблокирован на территории России на 10 лет, чтобы его место заняли российские сервисы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

«Я намерен предложить руководству Госдумы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», — отметил он в интервью с РИА «Новости».

Он также отметил, что блокировку youTube-канала «Дума ТВ» стоит рассматривать как цензуру, нарушение прав и свобод , монополию на продвижение информации, пишет Pravda.Ru. «Заокеанским владельцам YouTube не нужна правда», — приводит его мнение MK.RU .

Пресс-служба компании Google, которой принадлежит видеохостинг, отметила, что блокировка «Думы ТВ», у которой было около 145 тысяч подписчиков, видео суммарно набирали более 100 млн просмотров, связана с соблюдением законодательства о санкциях и правилах торговли. По их словам, учетная запись нарушает условия обслуживания. 10 апреля в России запустили сервис переноса каналов из YouTube в социальную сеть «ВКонтакте».