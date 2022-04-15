ЦБ усилит помощь банкам на фоне ухода иностранных компаний

15 апреля 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Послабляющие меры Центробанка будут действовать до 1 января 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк РФ введет несколько послабляющих мер для российских банков из-за ухода иностранных компаний с отечественного рынка. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Некоторые иностранные компании приняли решение о продаже своего российского бизнеса. В связи с этим Банк России при расчете обязательных нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, возникающих в результате финансирования банками в срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу резидентами РФ акций (долей) организаций у нерезидентов», — говорится в сообщении Центробанка. Банк России также разрешил не применять при оценке качества таких ссуд пункт, который относит их максимум к третьей категории качества. Сделки такого характера также не будут вычитаться из капитала кредитных организаций. Отмечается, что послабляющие меры будут действовать до 1 января 2023 года. Иностранные компании стали массово покидать российский рынок после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Всего из России ушло более 250 компаний. При этом, по данным опроса ФОМ, 49% опрошенных россиян уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Центробанк РФ введет несколько послабляющих мер для российских банков из-за ухода иностранных компаний с отечественного рынка. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Некоторые иностранные компании приняли решение о продаже своего российского бизнеса. В связи с этим Банк России при расчете обязательных нормативов банков не будет применять повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований, возникающих в результате финансирования банками в срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу резидентами РФ акций (долей) организаций у нерезидентов», — говорится в сообщении Центробанка. Банк России также разрешил не применять при оценке качества таких ссуд пункт, который относит их максимум к третьей категории качества. Сделки такого характера также не будут вычитаться из капитала кредитных организаций. Отмечается, что послабляющие меры будут действовать до 1 января 2023 года. Иностранные компании стали массово покидать российский рынок после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Всего из России ушло более 250 компаний. При этом, по данным опроса ФОМ, 49% опрошенных россиян уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.