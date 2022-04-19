Аналитик Bloomberg признал провал антироссийских санкций

19 апреля 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Санкции Запада не нанесли значительного удара по российскому экспорту, считает Скотт Джонсон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика смогла выдержать удар западных санкций, что говорит об их неэффективности. Такое мнение высказал экономический аналитик агентства Bloomberg Скотт Джонсон. «Российская „экономика-крепость“ выстояла, несмотря на все ее трещины. Эти конкретные санкции, они эффективны? Я на самом деле думаю, что финансовые санкции, которые мы видели до сих пор, не настолько эффективны. Тот факт, что крупнейший источник экспортных доходов России серьезно не пострадал от санкций, ограничивает их общее воздействие», — заявил Джонсон. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Сейчас Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России. Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». По словам президента, в условиях санкций граждане России не останутся без помощи государства. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российская экономика смогла выдержать удар западных санкций, что говорит об их неэффективности. Такое мнение высказал экономический аналитик агентства Bloomberg Скотт Джонсон. «Российская „экономика-крепость“ выстояла, несмотря на все ее трещины. Эти конкретные санкции, они эффективны? Я на самом деле думаю, что финансовые санкции, которые мы видели до сих пор, не настолько эффективны. Тот факт, что крупнейший источник экспортных доходов России серьезно не пострадал от санкций, ограничивает их общее воздействие», — заявил Джонсон. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Сейчас Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России. Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». По словам президента, в условиях санкций граждане России не останутся без помощи государства.