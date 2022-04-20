Украинские боевики пытаются проникнуть в РФ в качестве беженцев

20 апреля 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

После начала спецоперации на Украине количество преступлений в РФ уменьшилось Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территорию РФ стремятся проникнуть боевики, которые сражались с украинской стороны. Такое заявление сделал замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров. «Количество преступлений с признаками экстремистской направленности с начала специальной операции на Украине уменьшилось в России. В Россию под видом беженцев пытаются проникнуть лица, принимавшие участие в военных действиях на Украине», — отметил он, слова Петрова приводит ТАСС. Ранее стало известно, что такой приказ могли отдать власти Киева в заблокированном российскими войсками Мариуполе. Руководство Украины хотело, чтобы националисты покинули город под видом мирных жителей, хотя ранее отказались от предложений РФ по созданию гумкоридоров. Кроме того, в конце марта на выезде из города российские военные задержали украинского офицера, который тоже хотел сбежать под видом гражданского. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам, где ВСУ в течение 8 лет обстреливали мирных граждан. Обстрелы велись системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Кроме того, после начала спецоперации украинская сторона продолжила обстрелы территорий. Стало известно и об обстрелах российских сел националистами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На территорию РФ стремятся проникнуть боевики, которые сражались с украинской стороны. Такое заявление сделал замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров. «Количество преступлений с признаками экстремистской направленности с начала специальной операции на Украине уменьшилось в России. В Россию под видом беженцев пытаются проникнуть лица, принимавшие участие в военных действиях на Украине», — отметил он, слова Петрова приводит ТАСС. Ранее стало известно, что такой приказ могли отдать власти Киева в заблокированном российскими войсками Мариуполе. Руководство Украины хотело, чтобы националисты покинули город под видом мирных жителей, хотя ранее отказались от предложений РФ по созданию гумкоридоров. Кроме того, в конце марта на выезде из города российские военные задержали украинского офицера, который тоже хотел сбежать под видом гражданского. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам, где ВСУ в течение 8 лет обстреливали мирных граждан. Обстрелы велись системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Кроме того, после начала спецоперации украинская сторона продолжила обстрелы территорий. Стало известно и об обстрелах российских сел националистами.