Киев приказал нацбатам выйти из Мариуполя под видом гражданских

22 марта 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Власти Киева дали указание националистам покинуть город по видом мирных жителей, хотя ранее отказались от предложений России по созданию гумкоридоров. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Националисты покидают город, переодевшись в гражданскую одежду и используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам», — рассказал Мизинцев, пишет РИА «Новости». По его словам, «бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ». Он напомнил, что 20 марта террористы батальона «Азов» (запрещенная в России организация) убили родителей двоих несовершеннолетних детей. Мизинцев рассказал, что они, «прикрываясь этими же детьми, на машине, принадлежавшей семье, пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье». Однако сделать этого им не удалось, — их задержали. Генерал добавил, что дети были спасены. и им была оказана необходимая медицинская помощь. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российская сторона не причиняет вреда гражданам Украины, в то время как ВСУ не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев, используя их в качестве живых щитов. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали. Он считает, что «Украина остается прежней Украиной», где много говорят, но по отношению к людям ситуация не меняется. Несмотря на это, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал о том, что Украине крайне важны гуманитарные коридоры, после чего Россия объявила «режим тишины» 9 марта для эвакуации мирного населения. В тот день Киев вновь нарушил обещание и не выпустил людей по гумкоридорам.