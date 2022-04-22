На Западе анонсировали шестой пакет санкций против России

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Евросоюз готов ввести шестой пакет санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На следующей неделе Евросоюз введет шестой пакет санкций против России. Об этом пишет агентство Politico.

«Еврокомиссия предложит странам ЕС на следующей неделе проект шестого пакета санкций против РФ. Он может включать ограничения на поставки нефти, а также отключение новых российских банков от SWIFT», — пишет Politico.

Санкции против России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.

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На следующей неделе Евросоюз введет шестой пакет санкций против России. Об этом пишет агентство Politico. «Еврокомиссия предложит странам ЕС на следующей неделе проект шестого пакета санкций против РФ. Он может включать ограничения на поставки нефти, а также отключение новых российских банков от SWIFT», — пишет Politico. Санкции против России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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