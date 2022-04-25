Вооруженные силы Украины обстреляли село в Белгородской области

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, взрыв, днр, воронка, разрушения, последствия обстрела, талаковка, линия фронта
В результате обстрела были разрушены жилые постройки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали жилые постройки, раненых и погибших среди жителей Нехотеевки нет.

«Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки. Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Днем ранее глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что в селе Отрадном разорвался снаряд, прилетевший с территории Украины. В результате инцидента никто не пострадал. До этого атакам ВСУ подверглись села Сподарюшино и Безымено. Жителей населенных пунктов временно эвакуировали.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от действий националистов и геноцида со стороны киевского режима. В ходе спецоперации со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные российские территории.

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали жилые постройки, раненых и погибших среди жителей Нехотеевки нет. «Был обстрел с украинской стороны Нехотеевки. Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Днем ранее глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что в селе Отрадном разорвался снаряд, прилетевший с территории Украины. В результате инцидента никто не пострадал. До этого атакам ВСУ подверглись села Сподарюшино и Безымено. Жителей населенных пунктов временно эвакуировали. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от действий националистов и геноцида со стороны киевского режима. В ходе спецоперации со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные российские территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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