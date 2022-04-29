Российских дачников предупредили о штрафах до полумиллиона рублей

30 апреля 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

Штрафы могут достигать полумиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые россияне, выехав на дачу в мае, совершают нарушения, за которые им может грозить штраф до полумиллиона рублей. Об этом предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. «Весной просыхают луга и поля, и дачники начинают пал травы. Поджигать весной траву нельзя, потому что это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает всех насекомых и всех грызунов, а также представляет огромную пожарную опасность. Сжигание сухой травы — это нарушение правил противопожарного режима. За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы», — напомнил Федор Мезенцев в разговоре с радио Sputnik. Эксперт также сообщил, что на дачах ни в коем случае нельзя мыть машины. Он объяснил, что вместе с водой при мытье машины смываются химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов, после чего все это попадает в почву. Он уточнил, что в Москве штраф за такое нарушение составит до 5 тысяч рублей. Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев рассказал, что с началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка. Он добавил, что за последнее размер штрафа зависит от кадастровой стоимости. По его наблюдениям, на граждан таких дел почти нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Некоторые россияне, выехав на дачу в мае, совершают нарушения, за которые им может грозить штраф до полумиллиона рублей. Об этом предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. «Весной просыхают луга и поля, и дачники начинают пал травы. Поджигать весной траву нельзя, потому что это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает всех насекомых и всех грызунов, а также представляет огромную пожарную опасность. Сжигание сухой травы — это нарушение правил противопожарного режима. За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы», — напомнил Федор Мезенцев в разговоре с радио Sputnik. Эксперт также сообщил, что на дачах ни в коем случае нельзя мыть машины. Он объяснил, что вместе с водой при мытье машины смываются химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов, после чего все это попадает в почву. Он уточнил, что в Москве штраф за такое нарушение составит до 5 тысяч рублей. Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев рассказал, что с началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка. Он добавил, что за последнее размер штрафа зависит от кадастровой стоимости. По его наблюдениям, на граждан таких дел почти нет.