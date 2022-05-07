Аналитики спрогнозировали курс доллара к осени

08 мая 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

К осени 2022 года средний курс доллара будет составлять 75—82 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине К осени 2022 года средний курс будет колебаться в диапазоне 75—82 рубля за доллар. Это следует из консенсус-прогноза «Известий», основанного на подсчетах более десяти экспертов из ведущих финансовых институтов. «Рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4—82,2 за доллар», — говорится в материале. По мнению экспертов, ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Центробанком. В ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА предсказывают ослабление до 80-90 рублей за доллар. «Экономика больше не сможет работать „на запасах“ и будет все больше искать возможности импорта», — поясняет директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Курс рубля рекордно обвалился после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. 28 февраля стоимость доллара на торгах на Московской бирже достиг исторического максимума в 109,185 рубля. Однако уже 5 мая курс американской валюты впервые опустился до уровня марта 2020 года. Он достиг отметки в 65,31 рубля на Московской бирже. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что к лету рубль сперва укрепится за счет высоких ставок по вкладам, но затем может вернуться к прежним показателям. При этом, как утверждает макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, в текущих экономических условиях идеальный курс доллара должен составлять 53 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

К осени 2022 года средний курс будет колебаться в диапазоне 75—82 рубля за доллар. Это следует из консенсус-прогноза «Известий», основанного на подсчетах более десяти экспертов из ведущих финансовых институтов. «Рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4—82,2 за доллар», — говорится в материале. По мнению экспертов, ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Центробанком. В ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА предсказывают ослабление до 80-90 рублей за доллар. «Экономика больше не сможет работать „на запасах“ и будет все больше искать возможности импорта», — поясняет директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Курс рубля рекордно обвалился после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. 28 февраля стоимость доллара на торгах на Московской бирже достиг исторического максимума в 109,185 рубля. Однако уже 5 мая курс американской валюты впервые опустился до уровня марта 2020 года. Он достиг отметки в 65,31 рубля на Московской бирже. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что к лету рубль сперва укрепится за счет высоких ставок по вкладам, но затем может вернуться к прежним показателям. При этом, как утверждает макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, в текущих экономических условиях идеальный курс доллара должен составлять 53 рубля.