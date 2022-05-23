Турция и Россия возобновили переговоры о замене ушедших брендов

Москва и Анкара начинают новую фазу переговоров о замене брендов, ушедших с российского рынка, турецкими аналогами. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.
«Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене брендов, уезжающих из России, на турецкие бренды. Мы прогнозируем, что этой осенью торговые площадки площадью 3 млн кв. метров в торговом секторе, равные 420 футбольным полям, окажутся вакантными по всей России», — цитирует Москаленко турецкая газета Hürriyet.
Он отметил, что турецким брендам, которых еще нет в России, предоставят лучшие торговые центры. По словам Москаленко, Россия проводит переговоры, чтобы турецкие компании надолго остались в стране.
Многие иностранные бренды ушли с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Часть из них решили вернуться, сменив название. Также страны ввели против России санкции, Турция не была в их числе. Доля турецких брендов на российском рынке небольшая, в их числе — Koton, LC Waikiki, Colin’s, сообщает телеканал 360.
Ранее Минпромторг РФ определил список товаров и брендов для параллельного импорта. Это решение предоставит наибольшую выгоду Турции, Китаю, Казахстану и Армении, цитирует сайт MK.RU старшего директора — руководителя группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елену Анисимову.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Москва и Анкара начинают новую фазу переговоров о замене брендов, ушедших с российского рынка, турецкими аналогами. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко. «Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене брендов, уезжающих из России, на турецкие бренды. Мы прогнозируем, что этой осенью торговые площадки площадью 3 млн кв. метров в торговом секторе, равные 420 футбольным полям, окажутся вакантными по всей России», — цитирует Москаленко турецкая газета Hürriyet. Он отметил, что турецким брендам, которых еще нет в России, предоставят лучшие торговые центры. По словам Москаленко, Россия проводит переговоры, чтобы турецкие компании надолго остались в стране. Многие иностранные бренды ушли с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Часть из них решили вернуться, сменив название. Также страны ввели против России санкции, Турция не была в их числе. Доля турецких брендов на российском рынке небольшая, в их числе — Koton, LC Waikiki, Colin’s, сообщает телеканал 360. Ранее Минпромторг РФ определил список товаров и брендов для параллельного импорта. Это решение предоставит наибольшую выгоду Турции, Китаю, Казахстану и Армении, цитирует сайт MK.RU старшего директора — руководителя группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Елену Анисимову.