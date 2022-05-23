Турция и Россия возобновили переговоры о замене ушедших брендов

Турции пообещали места в лучших российских ТЦ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Москва и Анкара начинают новую фазу переговоров о замене брендов, ушедших с российского рынка, турецкими аналогами. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

«Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене брендов, уезжающих из России, на турецкие бренды. Мы прогнозируем, что этой осенью торговые площадки площадью 3 млн кв. метров в торговом секторе, равные 420 футбольным полям, окажутся вакантными по всей России», — цитирует Москаленко турецкая газета Hürriyet.

Он отметил, что турецким брендам, которых еще нет в России, предоставят лучшие торговые центры. По словам Москаленко, Россия проводит переговоры, чтобы турецкие компании надолго остались в стране.

Многие иностранные бренды ушли с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. Часть из них решили вернуться, сменив название. Также страны ввели против России санкции, Турция не была в их числе. Доля турецких брендов на российском рынке небольшая, в их числе — Koton, LC Waikiki, Colin’s, сообщает телеканал 360.