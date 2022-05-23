В Госдуме предложили ЦБ выход из кризиса

24 мая 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

По мнению Бабакова, нужно увеличить число беззалоговых кредитов до 5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Центральный банк должен изменить свою политику и сконцентрироваться на борьбе с инфляцией. Такое мнение высказали URA.RU в пресс-службе заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова. «Сегодня у нас нет никаких обязательств. Запад разрешил нам отказаться от всего, когда уничтожил все системы взаимоотношений. Мы можем смело и открыто делать так, чтобы это было выгодно нашим производителям», — заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Он пояснил, что нужно увеличить число беззалоговых кредитов до 5%. Бабаков привел в пример Китай, который на сегодняшний день представляет кредитную массу внутри страны, превышающую ВВП в 3,5 раза. Также, говоря об Америке, политик напомнил, что в тяжелейшие годы кризиса (1929—1933 гг.) им удавалось увеличивать кредитную массу в течение 5 лет, пятикратно превышающую ВВП. «Не надо бояться», — считает Бабаков. По его прогнозам, в результате увеличения денежной массы никакой гиперинфляции не будет, «чего так бояться в ЦБ РФ», — уточнил он. «Потому что инфляция, о которой говорит Центробанк, не в большом количестве денег, а в малом количестве товаров», — заключил зампредседатель Госдумы. По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, в середине мая экономика России продемонстрировала устойчивость. Центробанк составил прогноз, согласно которому пик кризиса будет пройден уже в конце 2022 года, а к середине 2023-го экономика России продолжит развиваться. В 2024 году в стране будет инфляция всего в 4%, а также ожидается возобновление экономического роста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный банк должен изменить свою политику и сконцентрироваться на борьбе с инфляцией. Такое мнение высказали URA.RU в пресс-службе заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова. «Сегодня у нас нет никаких обязательств. Запад разрешил нам отказаться от всего, когда уничтожил все системы взаимоотношений. Мы можем смело и открыто делать так, чтобы это было выгодно нашим производителям», — заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Он пояснил, что нужно увеличить число беззалоговых кредитов до 5%. Бабаков привел в пример Китай, который на сегодняшний день представляет кредитную массу внутри страны, превышающую ВВП в 3,5 раза. Также, говоря об Америке, политик напомнил, что в тяжелейшие годы кризиса (1929—1933 гг.) им удавалось увеличивать кредитную массу в течение 5 лет, пятикратно превышающую ВВП. «Не надо бояться», — считает Бабаков. По его прогнозам, в результате увеличения денежной массы никакой гиперинфляции не будет, «чего так бояться в ЦБ РФ», — уточнил он. «Потому что инфляция, о которой говорит Центробанк, не в большом количестве денег, а в малом количестве товаров», — заключил зампредседатель Госдумы. По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, в середине мая экономика России продемонстрировала устойчивость. Центробанк составил прогноз, согласно которому пик кризиса будет пройден уже в конце 2022 года, а к середине 2023-го экономика России продолжит развиваться. В 2024 году в стране будет инфляция всего в 4%, а также ожидается возобновление экономического роста.