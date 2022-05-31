Турция отменила военные учения НАТО

31 мая 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Турция отменила ряд морских военных учений НАТО, заявил глава МИД страны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Турция отменила запланированные военные учения НАТО в связи с положениями конвенции Монтре, запрещающей допуск военных кораблей в Черное море. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы ввели Конвенцию Монтре, по которой вынуждены оставлять открытым воздушное пространство… Также мы отменили заранее запланированные учения НАТО. То есть мы играем важную роль», — сообщил Чавушоглу турецкому агентству «Анадолу». Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Документ ограничивает пребывание военных кораблей нечерноморских государств в Черном море сроком не более трех недель. Кроме того, Турция может запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в чрезвычайных случаях.

Турция отменила запланированные военные учения НАТО в связи с положениями конвенции Монтре, запрещающей допуск военных кораблей в Черное море. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы ввели Конвенцию Монтре, по которой вынуждены оставлять открытым воздушное пространство… Также мы отменили заранее запланированные учения НАТО. То есть мы играем важную роль», — сообщил Чавушоглу турецкому агентству «Анадолу». Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Документ ограничивает пребывание военных кораблей нечерноморских государств в Черном море сроком не более трех недель. Кроме того, Турция может запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в чрезвычайных случаях.