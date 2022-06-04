Киллера скандального бизнесмена отправили за решетку

04 июня 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Айрика Ервандяна, подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы. «Обвиняемый в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна арестован на два месяца. Киллеру предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена и незаконном обороте оружия», — сообщает «РЕН ТВ» из зала суда. Бизнесмена застрелили в Москве 2 июня на выходе из ресторана «Сейджи». Предполагается, что работу выполнял киллер, который несколько раз выстрелил в жертву, после чего сфотографировал безжизненное тело и скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям — ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Подозреваемого поймали на следующий день — 3 июня. По данным telegram-канала Baza, убийство было заказным. По словам источника ВЧК-ОГПУ, причиной послужила месть земляков. Самого Камаряна полиция Армении разыскивала с 2013 года. Его подозревали в подготовке убийства в корыстных целях (ч 2 СТ. 35-104 УК Армении). Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Айрика Ервандяна, подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы. «Обвиняемый в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна арестован на два месяца. Киллеру предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена и незаконном обороте оружия», — сообщает «РЕН ТВ» из зала суда. Бизнесмена застрелили в Москве 2 июня на выходе из ресторана «Сейджи». Предполагается, что работу выполнял киллер, который несколько раз выстрелил в жертву, после чего сфотографировал безжизненное тело и скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям — ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Подозреваемого поймали на следующий день — 3 июня. По данным telegram-канала Baza, убийство было заказным. По словам источника ВЧК-ОГПУ, причиной послужила месть земляков. Самого Камаряна полиция Армении разыскивала с 2013 года. Его подозревали в подготовке убийства в корыстных целях (ч 2 СТ. 35-104 УК Армении).