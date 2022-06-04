Киллера скандального бизнесмена отправили за решетку

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Мужчину отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Айрика Ервандяна, подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы.

«Обвиняемый в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна арестован на два месяца. Киллеру предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена и незаконном обороте оружия», — сообщает «РЕН ТВ» из зала суда.

Бизнесмена застрелили в Москве 2 июня на выходе из ресторана «Сейджи». Предполагается, что работу выполнял киллер, который несколько раз выстрелил в жертву, после чего сфотографировал безжизненное тело и скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям — ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Подозреваемого поймали на следующий день — 3 июня. По данным telegram-канала Baza, убийство было заказным. По словам источника ВЧК-ОГПУ, причиной послужила месть земляков.

Самого Камаряна полиция Армении разыскивала с 2013 года. Его подозревали в подготовке убийства в корыстных целях (ч 2 СТ. 35-104 УК Армении).

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Айрика Ервандяна, подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы. «Обвиняемый в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна арестован на два месяца. Киллеру предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена и незаконном обороте оружия», — сообщает «РЕН ТВ» из зала суда. Бизнесмена застрелили в Москве 2 июня на выходе из ресторана «Сейджи». Предполагается, что работу выполнял киллер, который несколько раз выстрелил в жертву, после чего сфотографировал безжизненное тело и скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело по двум статьям — ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Подозреваемого поймали на следующий день — 3 июня. По данным telegram-канала Baza, убийство было заказным. По словам источника ВЧК-ОГПУ, причиной послужила месть земляков. Самого Камаряна полиция Армении разыскивала с 2013 года. Его подозревали в подготовке убийства в корыстных целях (ч 2 СТ. 35-104 УК Армении).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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