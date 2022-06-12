12 июня 2022

Катер врезался в баржу на Волге, есть погибшие

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Природа ХМАО. Сургут, судоходство, корабль, баржа, обь, река, теплоход
Баржа шла из Тенеево в Коломенское, когда в нее врезался катер Фото:

На Волге, на Чебоксарском водохранилище, катер врезался в баржу, из-за этого погибли четыре человека. Такую информацию приводит telegram-канал 112.

«Баржа шла из Тенеево в Коломенское, в нее него на большой скорости врезался катер „Вояджер 670“. 4 человека, находившиеся на катере, погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что члены экипажа баржи, которых было пять человек, не пострадали. Грузовое судно перевозило гипс. Других подробностей инцидента пока не сообщается, ведется расследование инцидента.

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На Волге, на Чебоксарском водохранилище, катер врезался в баржу, из-за этого погибли четыре человека. Такую информацию приводит telegram-канал 112. «Баржа шла из Тенеево в Коломенское, в нее него на большой скорости врезался катер „Вояджер 670“. 4 человека, находившиеся на катере, погибли», — говорится в сообщении. Отмечается также, что члены экипажа баржи, которых было пять человек, не пострадали. Грузовое судно перевозило гипс. Других подробностей инцидента пока не сообщается, ведется расследование инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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