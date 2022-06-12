Катер врезался в баржу на Волге, есть погибшие

13 июня 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

Баржа шла из Тенеево в Коломенское, когда в нее врезался катер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На Волге, на Чебоксарском водохранилище, катер врезался в баржу, из-за этого погибли четыре человека. Такую информацию приводит telegram-канал 112. «Баржа шла из Тенеево в Коломенское, в нее него на большой скорости врезался катер „Вояджер 670“. 4 человека, находившиеся на катере, погибли», — говорится в сообщении. Отмечается также, что члены экипажа баржи, которых было пять человек, не пострадали. Грузовое судно перевозило гипс. Других подробностей инцидента пока не сообщается, ведется расследование инцидента. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На Волге, на Чебоксарском водохранилище, катер врезался в баржу, из-за этого погибли четыре человека. Такую информацию приводит telegram-канал 112. «Баржа шла из Тенеево в Коломенское, в нее него на большой скорости врезался катер „Вояджер 670“. 4 человека, находившиеся на катере, погибли», — говорится в сообщении. Отмечается также, что члены экипажа баржи, которых было пять человек, не пострадали. Грузовое судно перевозило гипс. Других подробностей инцидента пока не сообщается, ведется расследование инцидента.