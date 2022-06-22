Хуснуллин: завод «Азовсталь» должен продолжить работу

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, хуснуллин марат
Важно как можно быстрее запустить в Мариуполе предприятия, подчеркнул Марат Хуснуллин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В правительстве РФ считают, что завод «Азовсталь» в Мариуполе должен продолжать работу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы склоняемся ко мнению, что „Азовсталь“ останавливать не нужно. Это 12 тысяч работников. Важно как можно быстрее запустить в Мариуполе предприятия, чтобы люди получили работу», — сказал Хуснуллин.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса. 21 мая завершилось освобождение завода «Азовсталь», на котором укрывались украинские националисты. По данным Минобороны РФ, в общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. После этого силы Народной милиции ЛНР начали разминирование территории завода.

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В правительстве РФ считают, что завод «Азовсталь» в Мариуполе должен продолжать работу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Мы склоняемся ко мнению, что „Азовсталь“ останавливать не нужно. Это 12 тысяч работников. Важно как можно быстрее запустить в Мариуполе предприятия, чтобы люди получили работу», — сказал Хуснуллин. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса. 21 мая завершилось освобождение завода «Азовсталь», на котором укрывались украинские националисты. По данным Минобороны РФ, в общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. После этого силы Народной милиции ЛНР начали разминирование территории завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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