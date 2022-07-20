Путин анонсировал новую эпоху в мировой истории

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Президент РФ заявил о новом этапе в истории Фото:

Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».

«Сейчас складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего», — сказал президент РФ в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что только суверенные государства могут обеспечить динамику роста.

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Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «Сейчас складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего», — сказал президент РФ в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что только суверенные государства могут обеспечить динамику роста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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