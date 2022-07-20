Путин анонсировал новую эпоху в мировой истории

Президент РФ заявил о новом этапе в истории
Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».
«Сейчас складывается ощущение, что Запад не может предложить свою модель будущего», — сказал президент РФ в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что только суверенные государства могут обеспечить динамику роста.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал