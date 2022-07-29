В освобожденном от ВСУ Рубежном появился первый канал связи

29 июля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

В Рубежном появился пока единственный канал связи — газета «Вестник Рубежного» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В недавно освобожденном городе Рубежное Луганской народной республики появились первые источники информации. Как рассказал корреспонденту URA.RU представитель медиахолдинга «Луганьмедиа», газета «Вестник Рубежного» будет еженедельной и распространяется первое время бесплатно. Эту новость с радостью восприняли местные жители — для подавляющего большинства это издание станет единственным источником информации. «Интернета конечно сильно не хватает, мы не знаем, что происходит в мире, — рассказала горожанка Лариса Николаевна, — никакой информации не поступает. Бабушки на лавочке — вот и все источники, ну или кто-то рассказывает новости, когда приезжает на автомобиле. Без информации тяжело жить, хорошо, что газета появилась». Газета и вправду появилась очень вовремя, на ее страницах — важная информация. Что нужно для замены паспорта, как получить медицинские документы на детей, где открыты фонды соцстрахования — эти вопросы особо остро стоят перед жителями недавно освобожденных городов. В настоящее время на территории ЛНР распространяются 25 изданий. 27 июля первые выпуски газет своих городов получили жители Северодонецка и Лисичанска, 28 — Рубежного и Кременной. В конечном итоге планируется наладить выпуск 30 еженедельных изданий.

В недавно освобожденном городе Рубежное Луганской народной республики появились первые источники информации. Как рассказал корреспонденту URA.RU представитель медиахолдинга «Луганьмедиа», газета «Вестник Рубежного» будет еженедельной и распространяется первое время бесплатно. Эту новость с радостью восприняли местные жители — для подавляющего большинства это издание станет единственным источником информации. «Интернета конечно сильно не хватает, мы не знаем, что происходит в мире, — рассказала горожанка Лариса Николаевна, — никакой информации не поступает. Бабушки на лавочке — вот и все источники, ну или кто-то рассказывает новости, когда приезжает на автомобиле. Без информации тяжело жить, хорошо, что газета появилась». Газета и вправду появилась очень вовремя, на ее страницах — важная информация. Что нужно для замены паспорта, как получить медицинские документы на детей, где открыты фонды соцстрахования — эти вопросы особо остро стоят перед жителями недавно освобожденных городов. В настоящее время на территории ЛНР распространяются 25 изданий. 27 июля первые выпуски газет своих городов получили жители Северодонецка и Лисичанска, 28 — Рубежного и Кременной. В конечном итоге планируется наладить выпуск 30 еженедельных изданий.