ВС РФ уничтожили 350 противников на Украине одним ударом

Армия РФ ударила по базе «Кракена» в Харькове
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия РФ нанесла удар по базе националистического формирования «Кракен» (запрещен в РФ). В результате удара было уничтожено около 350 бойцов.
«ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации формирования „Кракен“ в техникуме в Харькове. Потери противника составили до 350 националистов», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить жителей Донбасса. По словам главы государства, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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