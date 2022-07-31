ВС РФ уничтожили 350 противников на Украине одним ударом

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Армия РФ ударила по базе «Кракена» в Харькове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ нанесла удар по базе националистического формирования «Кракен» (запрещен в РФ). В результате удара было уничтожено около 350 бойцов.

«ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации формирования „Кракен“ в техникуме в Харькове. Потери противника составили до 350 националистов», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить жителей Донбасса. По словам главы государства, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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Армия РФ нанесла удар по базе националистического формирования «Кракен» (запрещен в РФ). В результате удара было уничтожено около 350 бойцов. «ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации формирования „Кракен“ в техникуме в Харькове. Потери противника составили до 350 националистов», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить жителей Донбасса. По словам главы государства, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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