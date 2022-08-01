Власти Германии нашли турбину для «Северного потока»

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Турбина для газопровода «Северный поток — 1» прибыла в Германию, заявил Вольфганг Бюхнер Фото:

Турбина для газопровода «Северный поток — 1» находится в Германии, однако власти не будут раскрывать ее точное местоположение. Об этом сообщил представителя кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер в беседе с Немецким агентством печати (DPA).

«Турбина на месте. Физическое местонахождение мне неизвестно», — сказал Бюхнер.

Ранее власти Канады заявили, что закончили ремонт турбины для газопровода и отправили ее в Германию. Однако в Кремле сообщили, что турбина так и не была доставлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток — 1», пишет RT. В «Газпроме» заявили, что Канада нарушила контракт на поставку турбины, пишет агентство Nation News.

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Турбина для газопровода «Северный поток — 1» находится в Германии, однако власти не будут раскрывать ее точное местоположение. Об этом сообщил представителя кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер в беседе с Немецким агентством печати (DPA). «Турбина на месте. Физическое местонахождение мне неизвестно», — сказал Бюхнер. Ранее власти Канады заявили, что закончили ремонт турбины для газопровода и отправили ее в Германию. Однако в Кремле сообщили, что турбина так и не была доставлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток — 1», пишет RT. В «Газпроме» заявили, что Канада нарушила контракт на поставку турбины, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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