За полтора часа до взрыва жильцы дома в Саратове жаловались Володину на газовую трубу. Скрин

Жильцы дома в Саратове, где взорвался газ, жаловались Володину на газовую трубу
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Жители дома, где взорвался газ, жаловались, что власти уже месяц не могут засыпать оголенную газовую яму
Жители дома, где взорвался газ, жаловались, что власти уже месяц не могут засыпать оголенную газовую яму Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Жильцы дома на улице Блинова в Саратове за полтора часа до взрыва обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с жалобой на оголенную газовую трубу. В сообщении жители указали, что возле дома образовалась глубокая яма, из-за которой стала видна газовая труба.

«Яма под мусор ... уже обрушилась настолько, что оголилась газовая труба, администрация Ленинского кормит завтраками по засыпанию этой ямы! Уже в течение практически месяца не могут засыпать ее! А тут многоквартирные дома, которые в лучшем случае могут остаться без газа, а в худшем она просто может рвануть... Помогите в решении данного вопроса», — говорится в обращении. Оно было размещено в комментариях под одним из постов в telegram-канале «Володин Саратов».

В 11:12 по местному времени поступила информация о взрыве газа в десятиэтажном доме на улице Блинова. На месте происшествия спасатели организовали эвакуацию жителей и оцепили территорию. Прокуратура Саратовской области начала проверку, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным экстренных служб, погибли три человека: двое взрослых и ребенок.

Жители Саратова просили Володина помочь в решении проблемы с газовой трубой
Жители Саратова просили Володина помочь в решении проблемы с газовой трубой
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Жильцы дома на улице Блинова в Саратове за полтора часа до взрыва обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с жалобой на оголенную газовую трубу. В сообщении жители указали, что возле дома образовалась глубокая яма, из-за которой стала видна газовая труба. «Яма под мусор ... уже обрушилась настолько, что оголилась газовая труба, администрация Ленинского кормит завтраками по засыпанию этой ямы! Уже в течение практически месяца не могут засыпать ее! А тут многоквартирные дома, которые в лучшем случае могут остаться без газа, а в худшем она просто может рвануть... Помогите в решении данного вопроса», — говорится в обращении. Оно было размещено в комментариях под одним из постов в telegram-канале «Володин Саратов». В 11:12 по местному времени поступила информация о взрыве газа в десятиэтажном доме на улице Блинова. На месте происшествия спасатели организовали эвакуацию жителей и оцепили территорию. Прокуратура Саратовской области начала проверку, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным экстренных служб, погибли три человека: двое взрослых и ребенок.
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