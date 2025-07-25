Жильцы дома на улице Блинова в Саратове за полтора часа до взрыва обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с жалобой на оголенную газовую трубу. В сообщении жители указали, что возле дома образовалась глубокая яма, из-за которой стала видна газовая труба.
«Яма под мусор ... уже обрушилась настолько, что оголилась газовая труба, администрация Ленинского кормит завтраками по засыпанию этой ямы! Уже в течение практически месяца не могут засыпать ее! А тут многоквартирные дома, которые в лучшем случае могут остаться без газа, а в худшем она просто может рвануть... Помогите в решении данного вопроса», — говорится в обращении. Оно было размещено в комментариях под одним из постов в telegram-канале «Володин Саратов».
В 11:12 по местному времени поступила информация о взрыве газа в десятиэтажном доме на улице Блинова. На месте происшествия спасатели организовали эвакуацию жителей и оцепили территорию. Прокуратура Саратовской области начала проверку, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным экстренных служб, погибли три человека: двое взрослых и ребенок.
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