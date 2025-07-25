Совфед одобрил блокировку фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

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Советом Федерации одобрен закон о блокировке фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. Он был одобрен в прямом эфире заседания Совета.

Данный закон запрещает владельцам аудиовизульных сервисов публиковать произведения, содержащие материал, которые отрицают российские духовно-нравственные ценности. Также закон запрещает выдавать прокатное удостоверение на фильм при наличии данных материалов.

Ранее этот закон был принят Государственной думой и предусматривает блокировку фильмов, которые, по мнению законодателей, дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно документу, новые ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

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Советом Федерации одобрен закон о блокировке фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. Он был одобрен в прямом эфире заседания Совета. Данный закон запрещает владельцам аудиовизульных сервисов публиковать произведения, содержащие материал, которые отрицают российские духовно-нравственные ценности. Также закон запрещает выдавать прокатное удостоверение на фильм при наличии данных материалов. Ранее этот закон был принят Государственной думой и предусматривает блокировку фильмов, которые, по мнению законодателей, дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно документу, новые ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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