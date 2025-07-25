Авиакомпания «Ангара» оплатит перевозку погибших в катастрофе Ан-24

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«Ангара» взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24
«Ангара» взяла на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24 Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Авиакомпания «Ангара» оплатит транспортировку тел погибших в авиакатастрофе под Тындой к местам захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

«Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания „Ангара“», — написали в telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что жертвами крушения пассажирского самолета Ан-24 стали 48 человек, включая шестерых членов экипажа и 42 пассажира.

Авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7 заявили о готовности оказать содействие в перевозке членов семей пассажиров в Тынду и обратно. Для организации поездки родственникам следует связаться с контактными центрами указанных авиаперевозчиков.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов объявил, что каждому из родственников погибших в авиакатастрофе Ан-24 под Тындой будет выделено по одному миллиону рублей из регионального бюджета. По словам главы региона, областные власти готовы в кратчайшие сроки оказывать всю необходимую помощь семьям жертв происшествия, а также оперативно решать возникающие вопросы.

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Авиакомпания «Ангара» оплатит транспортировку тел погибших в авиакатастрофе под Тындой к местам захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России. «Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания „Ангара“», — написали в telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что жертвами крушения пассажирского самолета Ан-24 стали 48 человек, включая шестерых членов экипажа и 42 пассажира. Авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7 заявили о готовности оказать содействие в перевозке членов семей пассажиров в Тынду и обратно. Для организации поездки родственникам следует связаться с контактными центрами указанных авиаперевозчиков. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов объявил, что каждому из родственников погибших в авиакатастрофе Ан-24 под Тындой будет выделено по одному миллиону рублей из регионального бюджета. По словам главы региона, областные власти готовы в кратчайшие сроки оказывать всю необходимую помощь семьям жертв происшествия, а также оперативно решать возникающие вопросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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