В Москве экс-прокурора посадили на 9,5 года за взятки

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Прокурора приговорили к 9,5 годам строгого режима, сообщили журналисты
Прокурора приговорили к 9,5 годам строгого режима, сообщили журналисты Фото:

Вынесен приговор бывшему прокурору Алексею Куликову. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

«Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 9,5 годам строгого режима бывшего сотрудника прокуратуры Алексея Куликова», — указано в материале газеты «Коммерсант». Также судом был назначен штраф в 7,5 миллионов рублей. А обвинили его в получении взятки на сумму в 7 миллионов рублей.

Ранее Алексей Куликов находился на посту заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции столичной прокуратуры. Задержан Куликов был в феврале 2024 года.

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Вынесен приговор бывшему прокурору Алексею Куликову. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили журналисты из зала суда. «Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 9,5 годам строгого режима бывшего сотрудника прокуратуры Алексея Куликова», — указано в материале газеты «Коммерсант». Также судом был назначен штраф в 7,5 миллионов рублей. А обвинили его в получении взятки на сумму в 7 миллионов рублей. Ранее Алексей Куликов находился на посту заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции столичной прокуратуры. Задержан Куликов был в феврале 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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