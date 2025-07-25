В Москве экс-прокурора посадили на 9,5 года за взятки

Вынесен приговор бывшему прокурору Алексею Куликову. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
«Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 9,5 годам строгого режима бывшего сотрудника прокуратуры Алексея Куликова», — указано в материале газеты «Коммерсант». Также судом был назначен штраф в 7,5 миллионов рублей. А обвинили его в получении взятки на сумму в 7 миллионов рублей.
Ранее Алексей Куликов находился на посту заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции столичной прокуратуры. Задержан Куликов был в феврале 2024 года.
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