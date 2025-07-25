Пулково организовал для родственников погибших Ан-24 места в бизнес-залах

Петербургский аэропорт Пулково предоставил бесплатные бизнес-залы для родственников погибших в авиакатастрофе Ан-24, произошедшей в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Для родственников погибших в аэропорту организована возможность бесплатного размещения в бизнес-залах», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. Администрация Пулково выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших. Для получения доступа к бизнес-залам родственникам необходимо предварительно связаться с администрацией аэропорта по телефону: +7 (931) 964-96-77.
По данным пресс-службы Минтранса РФ, выплаты семьям жертв крушения Ан-24 составят по пять миллионов рублей. Сумма формируется из нескольких источников: 2 миллиона 25 тысяч рублей — страховая выплата, два миллиона рублей — помощь от авиаперевозчика, еще один миллион рублей — материальная поддержка от региональных властей.
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