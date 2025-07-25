В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца лета

Песков: встреча Путина и Зеленского до конца августа маловероятна
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что не стоит ждать встречи Путина и Зеленского в августе
Песков заявил, что не стоит ждать встречи Путина и Зеленского в августе Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Встреча лидера России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до конца августа маловероятна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании <...> Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — отметил Песков в ответ на вопрос журналистов. Его слова передает коореспондент URA.RU.

Он подчеркнул, что позиции сторон по урегулированию остаются диаметрально противоположными и зафиксированы в проектах меморандумов, переданных друг другу. Для сближения взглядов потребуется кропотливая работа экспертов. По информации Кремля, на данный момент такие разногласия не позволяют говорить о возможности проведения саммита в ближайшей перспективе.

Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Встреча лидера России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до конца августа маловероятна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании <...> Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — отметил Песков в ответ на вопрос журналистов. Его слова передает коореспондент URA.RU. Он подчеркнул, что позиции сторон по урегулированию остаются диаметрально противоположными и зафиксированы в проектах меморандумов, переданных друг другу. Для сближения взглядов потребуется кропотливая работа экспертов. По информации Кремля, на данный момент такие разногласия не позволяют говорить о возможности проведения саммита в ближайшей перспективе. Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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