В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца лета

Встреча лидера России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до конца августа маловероятна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании <...> Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — отметил Песков в ответ на вопрос журналистов. Его слова передает коореспондент URA.RU.
Он подчеркнул, что позиции сторон по урегулированию остаются диаметрально противоположными и зафиксированы в проектах меморандумов, переданных друг другу. Для сближения взглядов потребуется кропотливая работа экспертов. По информации Кремля, на данный момент такие разногласия не позволяют говорить о возможности проведения саммита в ближайшей перспективе.
Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. Подробнее о том, как шли переговоры — в онлайн-трансляции URA.RU.
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