ВСУ обстреливают Энергодар рядом с Запорожской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ наносят удары по Энергодару с помощью артиллерии
ВСУ наносят удары по Энергодару с помощью артиллерии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные ведут артиллерийский обстрел Энергодара, находящегося рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщила администрация Энергодарского городского округа.

«Внимание, энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города!», — говорится в telegram-канале администрации. Власти призвали всех оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу. Он порекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее Энергодар уже подвергался атакам со стороны ВСУ. 11 июля противник ударил дронами-камикадзе по зданию администрации и жилому дому, а также совершил артиллерийский обстрел прибрежной зоны города. Тогда глава администрации Максим Пухов заявил, что в результате удара никто не пострадал. Он также добавил, что атака стала очередным случаем повреждения городской инфраструктуры за последние сутки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные ведут артиллерийский обстрел Энергодара, находящегося рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщила администрация Энергодарского городского округа. «Внимание, энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города!», — говорится в telegram-канале администрации. Власти призвали всех оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу. Он порекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Ранее Энергодар уже подвергался атакам со стороны ВСУ. 11 июля противник ударил дронами-камикадзе по зданию администрации и жилому дому, а также совершил артиллерийский обстрел прибрежной зоны города. Тогда глава администрации Максим Пухов заявил, что в результате удара никто не пострадал. Он также добавил, что атака стала очередным случаем повреждения городской инфраструктуры за последние сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...