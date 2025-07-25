ВСУ обстреливают Энергодар рядом с Запорожской АЭС

Украинские военные ведут артиллерийский обстрел Энергодара, находящегося рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщила администрация Энергодарского городского округа.
«Внимание, энергодарцы! ВСУ ведут артобстрел города!», — говорится в telegram-канале администрации. Власти призвали всех оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу. Он порекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Ранее Энергодар уже подвергался атакам со стороны ВСУ. 11 июля противник ударил дронами-камикадзе по зданию администрации и жилому дому, а также совершил артиллерийский обстрел прибрежной зоны города. Тогда глава администрации Максим Пухов заявил, что в результате удара никто не пострадал. Он также добавил, что атака стала очередным случаем повреждения городской инфраструктуры за последние сутки.
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