Путин разрешил RAI Capital Partners сделки с долями в «Иви»

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Компании разрешены операции, затрагивающие структуру собственности онлайн-кинотеатра
Компании разрешены операции, затрагивающие структуру собственности онлайн-кинотеатра Фото:

Президент России Владимир Путин разрешил гонконгской компании RAI Capital Partners заключать сделки с долями ООО «Иви.ру», управляющей одним из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному указу, RAI Capital Partners теперь может совершать сделки, которые ведут к установлению, изменению, прекращению или обременению прав владения, пользования и распоряжения долями в уставном капитале ООО «Иви.ру». Таким образом, компании разрешено проводить операции, затрагивающие структуру собственности онлайн-кинотеатра.

Решение принято в рамках действующего президентского указа о специальных мерах, введенных в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств и международных организаций. Эти ограничения были установлены летом 2022 года. Теперь для совершения подобных сделок требуется индивидуальное разрешение президента.

На данный момент 100% долей ООО «Иви.ру» принадлежит кипрской компании Ivi.Ru Media Ltd. Онлайн-кинотеатр «Иви» работает на российском рынке с 2010 года и занимает лидирующие позиции среди сервисов легального видеоконтента.

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Президент России Владимир Путин разрешил гонконгской компании RAI Capital Partners заключать сделки с долями ООО «Иви.ру», управляющей одним из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно опубликованному указу, RAI Capital Partners теперь может совершать сделки, которые ведут к установлению, изменению, прекращению или обременению прав владения, пользования и распоряжения долями в уставном капитале ООО «Иви.ру». Таким образом, компании разрешено проводить операции, затрагивающие структуру собственности онлайн-кинотеатра. Решение принято в рамках действующего президентского указа о специальных мерах, введенных в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств и международных организаций. Эти ограничения были установлены летом 2022 года. Теперь для совершения подобных сделок требуется индивидуальное разрешение президента. На данный момент 100% долей ООО «Иви.ру» принадлежит кипрской компании Ivi.Ru Media Ltd. Онлайн-кинотеатр «Иви» работает на российском рынке с 2010 года и занимает лидирующие позиции среди сервисов легального видеоконтента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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