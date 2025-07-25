Путин разрешил RAI Capital Partners сделки с долями в «Иви»

Президент России Владимир Путин разрешил гонконгской компании RAI Capital Partners заключать сделки с долями ООО «Иви.ру», управляющей одним из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно опубликованному указу, RAI Capital Partners теперь может совершать сделки, которые ведут к установлению, изменению, прекращению или обременению прав владения, пользования и распоряжения долями в уставном капитале ООО «Иви.ру». Таким образом, компании разрешено проводить операции, затрагивающие структуру собственности онлайн-кинотеатра.
Решение принято в рамках действующего президентского указа о специальных мерах, введенных в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств и международных организаций. Эти ограничения были установлены летом 2022 года. Теперь для совершения подобных сделок требуется индивидуальное разрешение президента.
На данный момент 100% долей ООО «Иви.ру» принадлежит кипрской компании Ivi.Ru Media Ltd. Онлайн-кинотеатр «Иви» работает на российском рынке с 2010 года и занимает лидирующие позиции среди сервисов легального видеоконтента.
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