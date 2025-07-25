Автомобили, припаркованные рядом с домом, пострадали от взрыва газа в Саратове. Об этом сообщают очевидцы.
На опубликованных видеозаписях, видно, что на припаркованные машины обрушились фрагменты строительных конструкций. Некоторые автомобили получили повреждения кузова и остекления.
В Саратове произошел мощный взрыв в жилом доме на улице Блинова. Разрушен угловой подъезд здания с седьмого по десятый этажи. Трагедия унесла жизни трех человек. На месте ЧП оперативно работают более 20 сотрудников МЧС России, в том числе кинологи и спасатели. Для ликвидации последствий привлечено 8 единиц специализированной техники.
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