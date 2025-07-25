Автомобили пострадали вблизи взорвавшегося в Саратове дома. Видео

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Некоторые автомобили получили повреждения кузова и остекления (архивное фото)
Некоторые автомобили получили повреждения кузова и остекления (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Автомобили, припаркованные рядом с домом, пострадали от взрыва газа в Саратове. Об этом сообщают очевидцы.

На опубликованных видеозаписях, видно, что на припаркованные машины обрушились фрагменты строительных конструкций. Некоторые автомобили получили повреждения кузова и остекления.

В Саратове произошел мощный взрыв в жилом доме на улице Блинова. Разрушен угловой подъезд здания с седьмого по десятый этажи. Трагедия унесла жизни трех человек. На месте ЧП оперативно работают более 20 сотрудников МЧС России, в том числе кинологи и спасатели. Для ликвидации последствий привлечено 8 единиц специализированной техники.

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Автомобили, припаркованные рядом с домом, пострадали от взрыва газа в Саратове. Об этом сообщают очевидцы. На опубликованных видеозаписях, видно, что на припаркованные машины обрушились фрагменты строительных конструкций. Некоторые автомобили получили повреждения кузова и остекления. В Саратове произошел мощный взрыв в жилом доме на улице Блинова. Разрушен угловой подъезд здания с седьмого по десятый этажи. Трагедия унесла жизни трех человек. На месте ЧП оперативно работают более 20 сотрудников МЧС России, в том числе кинологи и спасатели. Для ликвидации последствий привлечено 8 единиц специализированной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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