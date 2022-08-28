Times: у Британии заканчиваются деньги на поддержку Украины

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У Великобритании иссякает финансовая поддержка и оружие для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Великобритании к зиме этого года закончатся деньги и оружие для поддержки Украины в российско-украинском конфликте. Материал об этом вышел в издании The Sunday Times.

«У Британии заканчивается оружие, чтобы дать Украине. Реальность, как признал один из источников в министерстве обороны, такова, что к концу года финансовый вклад Великобритании в поддержку Украины также иссякнет», — сообщается в статье.

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации территории в конце февраля этого года. Главная цель российских военных — спасти население Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, США, Великобритания и Евросоюз оказывают поддержку Украине, поставляя туда оружие и финансы. Однако российская армия успешно уничтожает иностранное вооружение.

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У Великобритании к зиме этого года закончатся деньги и оружие для поддержки Украины в российско-украинском конфликте. Материал об этом вышел в издании The Sunday Times. «У Британии заканчивается оружие, чтобы дать Украине. Реальность, как признал один из источников в министерстве обороны, такова, что к концу года финансовый вклад Великобритании в поддержку Украины также иссякнет», — сообщается в статье. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации территории в конце февраля этого года. Главная цель российских военных — спасти население Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, США, Великобритания и Евросоюз оказывают поддержку Украине, поставляя туда оружие и финансы. Однако российская армия успешно уничтожает иностранное вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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