Times: у Британии заканчиваются деньги на поддержку Украины

28 августа 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

У Великобритании иссякает финансовая поддержка и оружие для Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Великобритании к зиме этого года закончатся деньги и оружие для поддержки Украины в российско-украинском конфликте. Материал об этом вышел в издании The Sunday Times. «У Британии заканчивается оружие, чтобы дать Украине. Реальность, как признал один из источников в министерстве обороны, такова, что к концу года финансовый вклад Великобритании в поддержку Украины также иссякнет», — сообщается в статье. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации территории в конце февраля этого года. Главная цель российских военных — спасти население Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, США, Великобритания и Евросоюз оказывают поддержку Украине, поставляя туда оружие и финансы. Однако российская армия успешно уничтожает иностранное вооружение.

У Великобритании к зиме этого года закончатся деньги и оружие для поддержки Украины в российско-украинском конфликте. Материал об этом вышел в издании The Sunday Times. «У Британии заканчивается оружие, чтобы дать Украине. Реальность, как признал один из источников в министерстве обороны, такова, что к концу года финансовый вклад Великобритании в поддержку Украины также иссякнет», — сообщается в статье. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации территории в конце февраля этого года. Главная цель российских военных — спасти население Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, США, Великобритания и Евросоюз оказывают поддержку Украине, поставляя туда оружие и финансы. Однако российская армия успешно уничтожает иностранное вооружение.