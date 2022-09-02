Россия рискует остаться без шоколада из-за контрсанкций

Санкции Минсельхоза РФ в отношении растительных жиров из Европы приведут к тому, что цены на шоколадные изделия вырастут вдвое. Такое заявление сделал владелец и генеральный директор шоколадной фабрики ShokoBox Андрей Шарков.
«Если у ведомства есть задача усложнить жизнь производителям и повысить цены на продукцию компаний, использующих эти ингредиенты, то оно со своей задачей таким образом справится успешно. Промышленность просто встанет, не будет, значит, в России шоколадных изделий. При параллельном импорте стоит ожидать удвоения отпускных цен на все виды продукции. Это неизбежно», — сказал Шарков в беседе с «Ридусом».
Санкции Минсельхоза стали ответом на масштабные антироссийские санкции Евросоюза, которые были введены после начала спецоперации на Украине. По данным специалистов в сфере розничной торговли, после введения санкций россияне стали покупать значительно больше отечественного шоколада, пишет RT. Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила, что российские производители ищут производителей сырья в Турции и Азии, сообщает «Национальная служба новостей».
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