Песков назвал ложью сообщения о призыве 1,2 млн россиян

Песков заявил, что информация о 1,2 млн призывников — ложь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков назвал лживыми сообщения о призыве 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации в России. Его слова приводит ТАСС.
«Сообщения о планах призвать 1,2 млн россиян в рамках частичной мобилизации — тоже ложь», — заявил Песков. Раньше аналогично он ответил на вопрос о миллионе мобилизованных.
Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч россиян.
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