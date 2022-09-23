Песков назвал ложью сообщения о призыве 1,2 млн россиян

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что информация о 1,2 млн призывников — ложь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков назвал лживыми сообщения о призыве 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации в России. Его слова приводит ТАСС.

«Сообщения о планах призвать 1,2 млн россиян в рамках частичной мобилизации — тоже ложь», — заявил Песков. Раньше аналогично он ответил на вопрос о миллионе мобилизованных.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч россиян.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков назвал лживыми сообщения о призыве 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации в России. Его слова приводит ТАСС. «Сообщения о планах призвать 1,2 млн россиян в рамках частичной мобилизации — тоже ложь», — заявил Песков. Раньше аналогично он ответил на вопрос о миллионе мобилизованных. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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