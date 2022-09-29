Волонтеры #МЫВМЕСТЕ окажут психологическую помощь семьям участников СВО

29 сентября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Волонтеры окажут все виды помощи нуждающимся семьям Пресс-служба «МЫ ВМЕСТЕ» новость из сюжета Мобилизация в России Семьи мобилизованных россиян с 29 сентября смогут получить психологическую, юридическую, бытовую, гуманитарную помощь в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. При поддержке Народного фронта начал работу портал поддержки мывместе.рф, а также горячая линия 8-800-200-3411. Российский Красный Крест, Министерство науки и высшего образования РФ, а также волонтеры-психологи организуют тысячу профессиональных психологов и специально обученных по программе Красного Креста студентов для оказания психологической помощи. «С начала коронавирусной инфекции и украинского кризиса Красный Крест оказывает психологическую помощь всем тем, кто в ней нуждается. Люди чувствуют тревогу, стресс, они не знают, что будет дальше — в этот момент помощь психологов, волонтеров-психологов оказывается просто необходимой», — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Получить помощь можно получить через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и «ВКонтакте». Помощь оказывается в круглосуточном режиме. Помимо этого планируется увеличение количества людей, которые будут привлечены к первичной психологической помощи населению. Для этого у Красного Креста вместе с Министерством образования и науки РФ в планах проведения обучения студентов вузов психосоциальной поддержке по своей программе. Министерство Юстиции РФ присоединится к оказанию юридической помощи населению. Консультации будут проходить на горячей линии и в чат-ботах. Во всех регионах также на основе волонтерских штабов, учебных заведений откроются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. «Мы четвертый день принимаем звонки и обращения от мобилизованных. У нас более 16 тыс. обращений за эти несколько дней», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Многие обращения связаны с ошибками при проведении частичной мобилизации. Большинство из обратившихся уже отправлены домой. «Наша задача — сделать все для того, чтобы мобилизация прошла максимально справедливо и все перекосы были устранены», — подытожил Кузнецов. Просьбы от семей, в которых мужчины уже попали под мобилизацию, оформляются прямо на пунктах, где призывников отправляют в места дислокации. В пунктах мобилизации и учебных центрах волонтеры ведут беседы с мобилизованными и узнают потребности их семей. «В нашей стране очень много ребят, которые хотят быть причастными, помогать. Именно поэтому сегодня мы открываем порядка 250 штабов МЫВМЕСТЕ по всей стране, в том числе разворачиваем их на инфраструктуре наших ресурсных центров по развитию добровольчества в регионах и инфраструктуре университетов», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Дополнительные меры поддержки своим мобилизованным сотрудникам оказывают такие крупные компании, как «КАМАЗ», «Сима-ленд» и другие. Предприятия готовы рассматривать членов семей мобилизованных на освободившиеся должности, а также устраиваются экскурсии для детей и другие активности, которые помогут компенсировать отсутствие мужчин в этих семьях. Общероссийский проект #МЫВМЕСТЕ — добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Движение зародилось в 2020 году во время пандемии коронавируса. Движение помогает всем, кто нуждается в помощи. За все время к движению присоединилось более 10 тыс. партнеров. Помимо помощи семьям мобилизованным, с начала 2022 года поддержка оказывается жителям освобожденных территорий и вынужденным переселенцам. Организаторами акции выступают Народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Семьи мобилизованных россиян с 29 сентября смогут получить психологическую, юридическую, бытовую, гуманитарную помощь в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. При поддержке Народного фронта начал работу портал поддержки мывместе.рф, а также горячая линия 8-800-200-3411. Российский Красный Крест, Министерство науки и высшего образования РФ, а также волонтеры-психологи организуют тысячу профессиональных психологов и специально обученных по программе Красного Креста студентов для оказания психологической помощи. «С начала коронавирусной инфекции и украинского кризиса Красный Крест оказывает психологическую помощь всем тем, кто в ней нуждается. Люди чувствуют тревогу, стресс, они не знают, что будет дальше — в этот момент помощь психологов, волонтеров-психологов оказывается просто необходимой», — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Получить помощь можно получить через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и «ВКонтакте». Помощь оказывается в круглосуточном режиме. Помимо этого планируется увеличение количества людей, которые будут привлечены к первичной психологической помощи населению. Для этого у Красного Креста вместе с Министерством образования и науки РФ в планах проведения обучения студентов вузов психосоциальной поддержке по своей программе. Министерство Юстиции РФ присоединится к оказанию юридической помощи населению. Консультации будут проходить на горячей линии и в чат-ботах. Во всех регионах также на основе волонтерских штабов, учебных заведений откроются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. «Мы четвертый день принимаем звонки и обращения от мобилизованных. У нас более 16 тыс. обращений за эти несколько дней», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Многие обращения связаны с ошибками при проведении частичной мобилизации. Большинство из обратившихся уже отправлены домой. «Наша задача — сделать все для того, чтобы мобилизация прошла максимально справедливо и все перекосы были устранены», — подытожил Кузнецов. Просьбы от семей, в которых мужчины уже попали под мобилизацию, оформляются прямо на пунктах, где призывников отправляют в места дислокации. В пунктах мобилизации и учебных центрах волонтеры ведут беседы с мобилизованными и узнают потребности их семей. «В нашей стране очень много ребят, которые хотят быть причастными, помогать. Именно поэтому сегодня мы открываем порядка 250 штабов МЫВМЕСТЕ по всей стране, в том числе разворачиваем их на инфраструктуре наших ресурсных центров по развитию добровольчества в регионах и инфраструктуре университетов», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Дополнительные меры поддержки своим мобилизованным сотрудникам оказывают такие крупные компании, как «КАМАЗ», «Сима-ленд» и другие. Предприятия готовы рассматривать членов семей мобилизованных на освободившиеся должности, а также устраиваются экскурсии для детей и другие активности, которые помогут компенсировать отсутствие мужчин в этих семьях. Общероссийский проект #МЫВМЕСТЕ — добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Движение зародилось в 2020 году во время пандемии коронавируса. Движение помогает всем, кто нуждается в помощи. За все время к движению присоединилось более 10 тыс. партнеров. Помимо помощи семьям мобилизованным, с начала 2022 года поддержка оказывается жителям освобожденных территорий и вынужденным переселенцам. Организаторами акции выступают Народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.