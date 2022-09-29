МИД Украины: США позволили Киеву обстреливать территории РФ любым оружием, кроме HIMARS

30 сентября 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

Договоренность Киева и Вашингтона об ударах по России касается только HIMARS Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории РФ касается не всего вооружения, а только реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. «Это касается именно HIMARS», — сказала диппредставитель в интервью изданию «Европейская правда». Она добавила, что Вашингтон не устанавливал никаких ограничений для ударов по территории Крыма. Ранее Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территориям Донбасса после референдумов о присоединении к России. В Белом доме убеждены, что Киев имеет право бороться за территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. США поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Соединенные Штаты пытаются удержать гегемонию, и в этом стремлении они готовы пожертвовать Украиной.

Договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории РФ касается не всего вооружения, а только реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. «Это касается именно HIMARS», — сказала диппредставитель в интервью изданию «Европейская правда». Она добавила, что Вашингтон не устанавливал никаких ограничений для ударов по территории Крыма. Ранее Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территориям Донбасса после референдумов о присоединении к России. В Белом доме убеждены, что Киев имеет право бороться за территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. США поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Соединенные Штаты пытаются удержать гегемонию, и в этом стремлении они готовы пожертвовать Украиной.