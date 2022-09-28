Белый дом: Киев вправе бороться за территории, где прошли референдумы

29 сентября 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

США продолжат работу над новыми санкциями против РФ за проведение референдумов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Киев имеет право бороться за территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав России. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «У Украины есть полное право продолжать борьбу за свой полный суверенитет», — приводит ее слова РИА «Новости». Как утверждает представитель Белого дома, США не признают результаты референдумов и будут работать с союзниками для введения санкций за действия Москвы. 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к РФ проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. 28 сентября главы освобожденных территорий прилетели в Москву «для принятия исторического решения». При этом Запад отказывается признавать итоги голосования и грозит ввести новые санкции против России. Кроме того, ранее Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территориям Донбасса после референдумов.

Киев имеет право бороться за территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав России. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «У Украины есть полное право продолжать борьбу за свой полный суверенитет», — приводит ее слова РИА «Новости». Как утверждает представитель Белого дома, США не признают результаты референдумов и будут работать с союзниками для введения санкций за действия Москвы. 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к РФ проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. 28 сентября главы освобожденных территорий прилетели в Москву «для принятия исторического решения». При этом Запад отказывается признавать итоги голосования и грозит ввести новые санкции против России. Кроме того, ранее Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территориям Донбасса после референдумов.