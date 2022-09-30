30 сентября 2022

В США рассказали о «сюрпризе» Зеленского для администрации Байдена

Politico: заявка Зеленского на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для США
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО стало «сюрпризом» для Белого дома Фото:

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке стало сюрпризом для администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

«Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации [президента США Джо] Байдена», — пишет Politico. По словам одного из собеседников издания, в Вашингтоне в течение длительного времени сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в НАТО, в том числе из-за необходимости участия американских военных в защите любого члена Североатлантического альянса, против которого начнется нападение.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он уточнил, что заявление об этом уже подписано. По мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в альянс.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина — это «кровавый мясник», который хочет вступить в «НАТОвскую помойку». Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал такие попытки глупыми, его слова передает Совет по международным отношениям.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке стало сюрпризом для администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники. «Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации [президента США Джо] Байдена», — пишет Politico. По словам одного из собеседников издания, в Вашингтоне в течение длительного времени сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в НАТО, в том числе из-за необходимости участия американских военных в защите любого члена Североатлантического альянса, против которого начнется нападение. Ранее Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он уточнил, что заявление об этом уже подписано. По мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в альянс. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина — это «кровавый мясник», который хочет вступить в «НАТОвскую помойку». Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал такие попытки глупыми, его слова передает Совет по международным отношениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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