Белорусский депутат Гайдукевич объяснил, почему в республике введены контртеррористические меры

Белорусский депутат Гайдукевич: в республике введены контртеррористические меры из-за повышенного риска терактов

14 октября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Контртеррористические меры предназначены исключительно для спецслужб республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Введенные в Белоруссии контртеррористические меры связаны с тем, что в стране повысился риск терактов после происшествий в России. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь Олег Гайдукевич. Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в государстве введен режим КТО. По его словам, власти страны получали информацию, что со стороны сопредельных государств планируются провокации. При этом источник в КГБ республики заявил, что режим КТО сейчас не действует, поскольку его должен вводить Комитет госбезопасности. Однако президент страны Александр Лукашенко на саммите СНГ в Астане подтвердил принятие в Беларуси контртеррористических мер в связи с обострением по периметру границ. «Это связано с теми событиями, которые сейчас происходят на Украине. В России были теракты, и мы об этом знаем. Поскольку мы союзники, риск может быть и здесь, то есть нам хотят дестабилизировать ситуацию. Соответственно, наши спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы это предотвратить, а любых террористов уничтожить. Но для простых граждан и гостей Беларуси ничего не меняется», — сказал Олег Гайдукевич. Меры предназначены исключительно для силовиков страны, подчеркнул собеседник агентства. «Это повышенный режим работы для подразделений, которые относятся к спецслужбам. В первую очередь, КГБ, МВД, Комитет организованной преступности. Они в этом режиме максимально бдительны. С учетом рисков, которые видят они, а это возможность терактов и других вопросов, которые надо не допустить. Для простых граждан — ничего не значит, а спецслужбы работают в усиленном варианте несения службы», — уточнил спикер. При этом, отметил представитель нижней палаты парламента республики, Беларусь не собирается вступать в спецоперации России на территории Украины. «У Беларуси есть задачи, которые не изменились. Первое — охрана своей территории. Второе — недопущение нанесения удара по России в спину с Белоруссии. Других задач нет, не было и не будет. Так определили и главы государств», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введенные в Белоруссии контртеррористические меры связаны с тем, что в стране повысился риск терактов после происшествий в России. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь Олег Гайдукевич. Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в государстве введен режим КТО. По его словам, власти страны получали информацию, что со стороны сопредельных государств планируются провокации. При этом источник в КГБ республики заявил, что режим КТО сейчас не действует, поскольку его должен вводить Комитет госбезопасности. Однако президент страны Александр Лукашенко на саммите СНГ в Астане подтвердил принятие в Беларуси контртеррористических мер в связи с обострением по периметру границ. «Это связано с теми событиями, которые сейчас происходят на Украине. В России были теракты, и мы об этом знаем. Поскольку мы союзники, риск может быть и здесь, то есть нам хотят дестабилизировать ситуацию. Соответственно, наши спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы это предотвратить, а любых террористов уничтожить. Но для простых граждан и гостей Беларуси ничего не меняется», — сказал Олег Гайдукевич. Меры предназначены исключительно для силовиков страны, подчеркнул собеседник агентства. «Это повышенный режим работы для подразделений, которые относятся к спецслужбам. В первую очередь, КГБ, МВД, Комитет организованной преступности. Они в этом режиме максимально бдительны. С учетом рисков, которые видят они, а это возможность терактов и других вопросов, которые надо не допустить. Для простых граждан — ничего не значит, а спецслужбы работают в усиленном варианте несения службы», — уточнил спикер. При этом, отметил представитель нижней палаты парламента республики, Беларусь не собирается вступать в спецоперации России на территории Украины. «У Беларуси есть задачи, которые не изменились. Первое — охрана своей территории. Второе — недопущение нанесения удара по России в спину с Белоруссии. Других задач нет, не было и не будет. Так определили и главы государств», — заключил он.