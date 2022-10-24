ВСУ готовятся к наступлению на Запорожье

ВСУ накапливает силы для наступления в Запорожье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета региона Владимир Рогов.
«В данный момент Вооруженные силы Украины продолжают очевидную подготовку к наступлению», — цитирует Рогова РИА Новости. Он отметил, что сейчас противник накапливает необходимое количество живой силы и техники на линии соприкосновения в Запорожской области.
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