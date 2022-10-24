ВСУ готовятся к наступлению на Запорожье

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
ВСУ накапливает силы для наступления в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета региона Владимир Рогов.

«В данный момент Вооруженные силы Украины продолжают очевидную подготовку к наступлению», — цитирует Рогова РИА Новости. Он отметил, что сейчас противник накапливает необходимое количество живой силы и техники на линии соприкосновения в Запорожской области.

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ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета региона Владимир Рогов. «В данный момент Вооруженные силы Украины продолжают очевидную подготовку к наступлению», — цитирует Рогова РИА Новости. Он отметил, что сейчас противник накапливает необходимое количество живой силы и техники на линии соприкосновения в Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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