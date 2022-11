Илон Маск обвинил американское СМИ в публикации фейков против России

Associated Press опубликовало фейк о ракетном ударе РФ по Польше, заявил Илон Маск Фото: Zuma\TASS новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Социальная сеть Twitter (заблокирована в РФ) не будет вводить запретов на работу аккаунтов, распространяющих самую откровенную ложь, например, агентству Associated Press, которое опубликовало вымышленный отчет о падении ракет в Польше. Об этом заявил владелец соцсети, американский предприниматель Илон Маск. «Как очевидно для всех, кроме СМИ, нет ни одного постоянного запрета даже на самый крайне левый аккаунт, распространяющий откровенную ложь. Даже Associated Press с их полностью вымышленным отчетом о российских ракетах, поразивших Польшу, что привело к серьезным последствиям для эскалации войны», — написал Илон Маск в соцсети. Ранее сообщалось, что две ракеты упали на территории Польши 15 ноября. В СМИ активно начала распространяться информация о том, что ракеты якобы были российскими. Результаты расследования инцидента доказали, что ракеты, упавшие в Польше, не были выпущены Россией. А президент Польши Анджей Дуда позднее назвал случившееся несчастным случаем. Агентство Associated Press уволило журналиста, который в своем материале обвинил Россию в ракетном ударе по территории Польши.

