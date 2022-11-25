Bloomberg: ЕС возобновляет переговоры о потолке цен на российскую нефть

Дипломаты Евросоюза планируют встретиться вечером 25 ноября с целью возобновить переговоры о потолке цен на российские энергоресурсы. Об этом написали в Bloomberg.
«Дипломаты Европейского союза собираются встретиться в пятницу вечером, чтобы посмотреть, смогут ли они выработать окончательную сделку по уровню цен, чтобы ограничить экспорт российской нефти, по словам людей, знакомых с этим вопросом», — заявили в статье. В ЕС рассчитывают на то, что решат вопрос этим же вечером. «Блок чувствует давление крайних сроков, поскольку санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря», — отметили в издании.
Ранее сообщалось, что страны ЕС не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть. Например, Польша и страны Прибалтики вовсе не поддержали введение ценового потолка, передает телеканал 360. Позже страны Европейского союза решили запретить транспортировку нефти из России в страны за пределами союза, если груз не соответствует ценовому пределу.
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Дипломаты Евросоюза планируют встретиться вечером 25 ноября с целью возобновить переговоры о потолке цен на российские энергоресурсы. Об этом написали в Bloomberg. «Дипломаты Европейского союза собираются встретиться в пятницу вечером, чтобы посмотреть, смогут ли они выработать окончательную сделку по уровню цен, чтобы ограничить экспорт российской нефти, по словам людей, знакомых с этим вопросом», — заявили в статье. В ЕС рассчитывают на то, что решат вопрос этим же вечером. «Блок чувствует давление крайних сроков, поскольку санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря», — отметили в издании. Ранее сообщалось, что страны ЕС не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть. Например, Польша и страны Прибалтики вовсе не поддержали введение ценового потолка, передает телеканал 360. Позже страны Европейского союза решили запретить транспортировку нефти из России в страны за пределами союза, если груз не соответствует ценовому пределу.