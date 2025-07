Названа главная проблема Зеленского

Телеведущий Криспи: Зеленский не защищает интересы своего народа

14 июля 2025 в 17:50 Размер текста - 17 +

Отсутствие защиты интересов своего народа Зеленским - одна из главных причин затянувшегося конфликта, заявил телеведущий Майк Криспи Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский — недобросовестный актор, а также своими действиями он может привести к гибели сотни тысяч своих людей. Об этом заявил телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи. «Я считаю, что Зеленский — недобросовестный актор... Все понимают: если ты начинаешь войну, будучи в разы слабее, и при этом выдвигаешь заведомо нереалистичные требования, ты приведешь к гибели сотни тысяч своих людей», — заявил Криспи. Его слова приводит РИА Новости. Телеведущий заявил, что Зеленский не защищает интересы народа, поэтому он неискренен. Также он отметил, что считает не отстаивание своего народа — одной из главных причин затянувшегося конфликта и выразил надежду на скорое его завершение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский — недобросовестный актор, а также своими действиями он может привести к гибели сотни тысяч своих людей. Об этом заявил телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи. «Я считаю, что Зеленский — недобросовестный актор... Все понимают: если ты начинаешь войну, будучи в разы слабее, и при этом выдвигаешь заведомо нереалистичные требования, ты приведешь к гибели сотни тысяч своих людей», — заявил Криспи. Его слова приводит РИА Новости. Телеведущий заявил, что Зеленский не защищает интересы народа, поэтому он неискренен. Также он отметил, что считает не отстаивание своего народа — одной из главных причин затянувшегося конфликта и выразил надежду на скорое его завершение.