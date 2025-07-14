Президент Украины Владимир Зеленский — недобросовестный актор, а также своими действиями он может привести к гибели сотни тысяч своих людей. Об этом заявил телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи.
«Я считаю, что Зеленский — недобросовестный актор... Все понимают: если ты начинаешь войну, будучи в разы слабее, и при этом выдвигаешь заведомо нереалистичные требования, ты приведешь к гибели сотни тысяч своих людей», — заявил Криспи. Его слова приводит РИА Новости.
Телеведущий заявил, что Зеленский не защищает интересы народа, поэтому он неискренен. Также он отметил, что считает не отстаивание своего народа — одной из главных причин затянувшегося конфликта и выразил надежду на скорое его завершение.
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