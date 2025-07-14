Польский солдат открыл огонь по мигранту на границе с Беларусью

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В Польше патрульный солдат начал стрелять по мигранту на границе
В Польше патрульный солдат начал стрелять по мигранту на границе Фото:

Польский военнослужащий выстрелил резиновыми пулями в мигранта, который пересекал хотел попасть в Польшу через реку на границе с Белоруссией. Об этом сообщила польская радиостанция со ссылкой на представителей армии.

«В его сторону (мигранта, — прим. URA.RU) были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия», — говорится в сообщении RMF FM со ссылкой на слова военнослужащих. По их данным, мигрант якобы был агрессивным и напал на одного из патрульных.

Инцидент произошел недалеко от деревни Михалово в Подляском воеводстве. По данным радиостанции, группа из трех мигрантов пыталась пересечь реку и попасть на территорию Польши. Двое из них, заметив патруль, отступили, а третий продолжил движение. Руководитель пресс-службы группы войск «Подлясье» Блажей Лукашевский уточнил, что мигрант «непосредственно напал» на солдата, создав угрозу его жизни и здоровью.

В настоящее время военная жандармерия проводит расследование обстоятельств нападения на военнослужащего на границе. По официальной информации, польский военнослужащий не получил серьезных травм. О состоянии мигранта данных нет.

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Польский военнослужащий выстрелил резиновыми пулями в мигранта, который пересекал хотел попасть в Польшу через реку на границе с Белоруссией. Об этом сообщила польская радиостанция со ссылкой на представителей армии. «В его сторону (мигранта, — прим. URA.RU) были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия», — говорится в сообщении RMF FM со ссылкой на слова военнослужащих. По их данным, мигрант якобы был агрессивным и напал на одного из патрульных. Инцидент произошел недалеко от деревни Михалово в Подляском воеводстве. По данным радиостанции, группа из трех мигрантов пыталась пересечь реку и попасть на территорию Польши. Двое из них, заметив патруль, отступили, а третий продолжил движение. Руководитель пресс-службы группы войск «Подлясье» Блажей Лукашевский уточнил, что мигрант «непосредственно напал» на солдата, создав угрозу его жизни и здоровью. В настоящее время военная жандармерия проводит расследование обстоятельств нападения на военнослужащего на границе. По официальной информации, польский военнослужащий не получил серьезных травм. О состоянии мигранта данных нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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