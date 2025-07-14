Главный военный парад во Франции прошел с позором на глазах у Макрона. Видео

Парад в честь Дня взятия Бастилии был задержан из-за сбежавшей лошади
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Парад в честь Великой французской революции в Париже был задержан
Парад в честь Великой французской революции в Париже был задержан Фото:

Во время военного парада на Елисейских полях в Париже, посвященного Дню взятия Бастилии, одна из лошадей кавалерии выбежала из строя без всадника, а другая упала во время прохождения колонны. Инцидент запечатлели французские телеканалы.

На опубликованных кадрах видно, как лошадь внезапно отделяется от группы и мчится по проезжей части, в то время как другое животное падает на асфальт. В результате происшествия парад был задержан.

Ранее префект столичной полиции Лоран Нуньес сообщил о беспрецедентных мерах безопасности, предпринятых в Париже и пригородах на период празднования. По его словам, к обеспечению порядка были привлечены около 12 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Власти ожидали возможных волнений и столкновений в отдельных районах города, что потребовало усиленного контроля за ходом массовых мероприятий.

День взятия Бастилии ежегодно отмечается во Франции как главный национальный праздник. В этот день по всей стране проходят парады, концерты и праздничные шествия, а Париж традиционно становится центром главных торжеств. Штурм крепости-тюрьмы в Париже произошел 14 июля 1789 года, это считается началом Великой французской революции.

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Во время военного парада на Елисейских полях в Париже, посвященного Дню взятия Бастилии, одна из лошадей кавалерии выбежала из строя без всадника, а другая упала во время прохождения колонны. Инцидент запечатлели французские телеканалы. На опубликованных кадрах видно, как лошадь внезапно отделяется от группы и мчится по проезжей части, в то время как другое животное падает на асфальт. В результате происшествия парад был задержан. Ранее префект столичной полиции Лоран Нуньес сообщил о беспрецедентных мерах безопасности, предпринятых в Париже и пригородах на период празднования. По его словам, к обеспечению порядка были привлечены около 12 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Власти ожидали возможных волнений и столкновений в отдельных районах города, что потребовало усиленного контроля за ходом массовых мероприятий. День взятия Бастилии ежегодно отмечается во Франции как главный национальный праздник. В этот день по всей стране проходят парады, концерты и праздничные шествия, а Париж традиционно становится центром главных торжеств. Штурм крепости-тюрьмы в Париже произошел 14 июля 1789 года, это считается началом Великой французской революции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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