Решение Трампа по Украине вызвало раскол в США

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Текущая политика администрации США вызывает недовольство среди избирателей
Текущая политика администрации США вызывает недовольство среди избирателей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Значительная часть американцев ожидает от власти сосредоточиться на решении внутренних экономических и социальных вопросов, а не на продолжении военной и финансовой поддержки других стран, в том числе Украины. Об этом заявила близкая союзница Трампа, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Внутриполитическая дискуссия в Соединенных Штатах вновь обострилась на фоне решений президента Дональда Трампа относительно поддержки Украины. По словам Грин, опубликованным в соцсети Х, текущая политика администрации вызывает недовольство среди избирателей, которые считают приоритетом восстановление стабильности внутри страны.

Ранее предполагалось, что Трамп в ближайшее время официально анонсирует новую инициативу, предусматривающую продажу американских вооружений европейским странам, которые впоследствии смогут передавать это оружие Украине. Аналитики отмечают, что подобная стратегия приближает Трампа к курсу его предшественника Джо Байдена, несмотря на его прежние заявления о стремлении держаться в стороне от российско-украинского конфликта.

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Значительная часть американцев ожидает от власти сосредоточиться на решении внутренних экономических и социальных вопросов, а не на продолжении военной и финансовой поддержки других стран, в том числе Украины. Об этом заявила близкая союзница Трампа, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Внутриполитическая дискуссия в Соединенных Штатах вновь обострилась на фоне решений президента Дональда Трампа относительно поддержки Украины. По словам Грин, опубликованным в соцсети Х, текущая политика администрации вызывает недовольство среди избирателей, которые считают приоритетом восстановление стабильности внутри страны. Ранее предполагалось, что Трамп в ближайшее время официально анонсирует новую инициативу, предусматривающую продажу американских вооружений европейским странам, которые впоследствии смогут передавать это оружие Украине. Аналитики отмечают, что подобная стратегия приближает Трампа к курсу его предшественника Джо Байдена, несмотря на его прежние заявления о стремлении держаться в стороне от российско-украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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