Решение Трампа по Украине вызвало раскол в США

Значительная часть американцев ожидает от власти сосредоточиться на решении внутренних экономических и социальных вопросов, а не на продолжении военной и финансовой поддержки других стран, в том числе Украины. Об этом заявила близкая союзница Трампа, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Внутриполитическая дискуссия в Соединенных Штатах вновь обострилась на фоне решений президента Дональда Трампа относительно поддержки Украины. По словам Грин, опубликованным в соцсети Х, текущая политика администрации вызывает недовольство среди избирателей, которые считают приоритетом восстановление стабильности внутри страны.
Ранее предполагалось, что Трамп в ближайшее время официально анонсирует новую инициативу, предусматривающую продажу американских вооружений европейским странам, которые впоследствии смогут передавать это оружие Украине. Аналитики отмечают, что подобная стратегия приближает Трампа к курсу его предшественника Джо Байдена, несмотря на его прежние заявления о стремлении держаться в стороне от российско-украинского конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.