В Европе раскрыли потери Украины и отказали ей в части поставок оружия: главное к вечеру 30 ноября

300 тысяч мобилизованных прошли военную подготовку, сообщил Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла потери украинской армии в боевых действиях на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против передачи Украине оружия. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 30 ноября.
- Украинская армия потеряла более ста тысяч военных после начала Россией спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, опубликовав в соцсетях соответствующее видеообращение. Позднее она, однако, удалила его фрагмент, в котором называла потери Украины. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, указал на недостоверность информации Евросоюза. По его словам, потери Украины, названные главой Еврокомиссии, занижены вдвое.
- Шольц выступил против предложения Польши о передаче Украине немецких ракет Patriot. Об этом сообщает The Independent. В издании пояснили, что немецкие политики обеспокоены тем, что развертывание комплексов Patriot на Украине может вовлечь НАТО в российско-украинский конфликт.
- Мобилизованные для участия в спецоперации на Украине россияне прошли необходимую военную подготовку. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу, отметив, что на подготовку 300 тысяч резервистов ушло два месяца.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что вступление в альянс Украины не является приоритетом. По словам Столтенберга, главная задача для НАТО сейчас — обеспечить победу Украины в российско-украинском конфликте.
- Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Белогоровка на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны на регулярном брифинге ведомства, передает Пятый канал.