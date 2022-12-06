Небензя отказался слушать «желчное красноречие» постпреда Украины в ООН

Украинские дипломаты показывают на каком уровне находится их дипломатия, заявил Василий НебензяНэнси Сисель / РИА Новости
Постпред России при ООН Василий Небензя отказался на заседании Совета Безопасности всемирной организации выслушивать «желчное красноречие» украинского дипломата и покинул зал. Об этом сообщил сам постпред России.
«Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя украинской власти», — передает слова Василия Небензи РИА Новости. Дипломат напомнил о высказываниях постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в соцсетях и заявил, что оно является прямым доказательством «высокого уровня» дипломатии Украины.
Ранее Небензя прокомментировал инициативу Европейской комиссии по созданию «трибунала по Украине», назвав ее попыткой Евросоюза прикрыть свое беззаконие. Также фотографии Кислицы в соцсетях, где он показывает средний палец, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «опусканием на дно», передает RT. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал украинского дипломата, как неконтактного и неконструктивно настроенное человека, сообщает «Национальная служба новостей».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Постпред России при ООН Василий Небензя отказался на заседании Совета Безопасности всемирной организации выслушивать «желчное красноречие» украинского дипломата и покинул зал. Об этом сообщил сам постпред России. «Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя украинской власти», — передает слова Василия Небензи РИА Новости. Дипломат напомнил о высказываниях постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в соцсетях и заявил, что оно является прямым доказательством «высокого уровня» дипломатии Украины. Ранее Небензя прокомментировал инициативу Европейской комиссии по созданию «трибунала по Украине», назвав ее попыткой Евросоюза прикрыть свое беззаконие. Также фотографии Кислицы в соцсетях, где он показывает средний палец, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «опусканием на дно», передает RT. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал украинского дипломата, как неконтактного и неконструктивно настроенное человека, сообщает «Национальная служба новостей».