Экс-депутат Рады призвал заменить «погрязшего в коррупции» Зеленского на Залужного

16 декабря 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Кива раскритиковал Зеленского и потребовал поставить Залужного на пост президента Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский погряз в коррупции и наркозависимости, он вызывает раздражение на Западе, а потому должен освободить место для другого лидера — главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил украинский политик, экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Спровоцировать конфликт — нужен был беспринципный, аморальный аферист и провокатор — Зеленский. Он это сделал. А вот воевать и быть эффективным должен профессиональный военный, которому не будут мешать местные клоуны. Шут сделал свое дело — шут должен уйти», — написал Кива в своем telegram-канале. По мнению политика, управление Залужного окажется более эффективным, а смысла «держать у власти коррумпированного наркомана» нет. Кроме того, Кива считает, что Зеленский уже давно вызывает на Западе «откровенное раздражение». Ранее стало известно, что окружение Зеленского хочет заменить Залужного командующим Сухопутными войсками Александром Сырским, поскольку растущая популярность главнокомандующего ВСУ беспокоит нынешнего президента Украины. Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что единственная опора Зеленского — это Служба безопасности Украины. Зеленский видит в Залужном своего конкурента, уверял Рогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский погряз в коррупции и наркозависимости, он вызывает раздражение на Западе, а потому должен освободить место для другого лидера — главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил украинский политик, экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Спровоцировать конфликт — нужен был беспринципный, аморальный аферист и провокатор — Зеленский. Он это сделал. А вот воевать и быть эффективным должен профессиональный военный, которому не будут мешать местные клоуны. Шут сделал свое дело — шут должен уйти», — написал Кива в своем telegram-канале. По мнению политика, управление Залужного окажется более эффективным, а смысла «держать у власти коррумпированного наркомана» нет. Кроме того, Кива считает, что Зеленский уже давно вызывает на Западе «откровенное раздражение». Ранее стало известно, что окружение Зеленского хочет заменить Залужного командующим Сухопутными войсками Александром Сырским, поскольку растущая популярность главнокомандующего ВСУ беспокоит нынешнего президента Украины. Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что единственная опора Зеленского — это Служба безопасности Украины. Зеленский видит в Залужном своего конкурента, уверял Рогов.