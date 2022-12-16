Российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе

17 декабря 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

Российский спецназ предотвратил побег заключенных из тюрьмы в Мариуполе Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецназ России приотворил массовый побег женщин, которые пребывали срок в исправительном учреждении в Мариуполе в марте. Возможность побега возникла после отхода из города ВСУ. Об этом заявил бывший старший инспектор приазовской колонии номер 107. «В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег. Их было человек 8-12. Как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — заявил инспектор. В марте он служил в системе исправительных учреждениях Украины, сейчас он перешел во ФСИН России. Его слова приводит агентство РИА Новости. Также он отмечает, что во время боевых действий за город мариуполь смогли сбежать 29 заключенных. Вернули не всех. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФФ Владимира Путина. Битва за Мариуполь началась на следующий день после начала СВО. В марте корреспондент URA.RU показал кадры разрушенного города. После окончания боев в мае, Россия начала восстановление города. Газета «Взгляд» сообщает, что Украина завидует восстановлению Мариуполю.

Спецназ России приотворил массовый побег женщин, которые пребывали срок в исправительном учреждении в Мариуполе в марте. Возможность побега возникла после отхода из города ВСУ. Об этом заявил бывший старший инспектор приазовской колонии номер 107. «В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег. Их было человек 8-12. Как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — заявил инспектор. В марте он служил в системе исправительных учреждениях Украины, сейчас он перешел во ФСИН России. Его слова приводит агентство РИА Новости. Также он отмечает, что во время боевых действий за город мариуполь смогли сбежать 29 заключенных. Вернули не всех. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФФ Владимира Путина. Битва за Мариуполь началась на следующий день после начала СВО. В марте корреспондент URA.RU показал кадры разрушенного города. После окончания боев в мае, Россия начала восстановление города. Газета «Взгляд» сообщает, что Украина завидует восстановлению Мариуполю.