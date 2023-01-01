Российские военные нанесли удар, который помешает ВСУ совершать теракты против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
ВС РФ поразили места запуска украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сорвали планы Украины по совершению теракты против России, уничтожив украинские объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Планы киевского режима по совершению терактов против РФ в ближайшее время сорваны ударом высокоточным оружием по объектам ОПК Украины 31 декабря», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что российской армией были поражены и стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные сорвали планы Украины по совершению теракты против России, уничтожив украинские объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России. «Планы киевского режима по совершению терактов против РФ в ближайшее время сорваны ударом высокоточным оружием по объектам ОПК Украины 31 декабря», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что российской армией были поражены и стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...