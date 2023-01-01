Российские военные нанесли удар, который помешает ВСУ совершать теракты против РФ

01 января 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

ВС РФ поразили места запуска украинских беспилотников Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные сорвали планы Украины по совершению теракты против России, уничтожив украинские объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России. «Планы киевского режима по совершению терактов против РФ в ближайшее время сорваны ударом высокоточным оружием по объектам ОПК Украины 31 декабря», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что российской армией были поражены и стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Российские военные сорвали планы Украины по совершению теракты против России, уничтожив украинские объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России. «Планы киевского режима по совершению терактов против РФ в ближайшее время сорваны ударом высокоточным оружием по объектам ОПК Украины 31 декабря», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что российской армией были поражены и стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.