Российские военные нанесли удар, который помешает ВСУ совершать теракты против РФ

ВС РФ поразили места запуска украинских беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные сорвали планы Украины по совершению теракты против России, уничтожив украинские объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Планы киевского режима по совершению терактов против РФ в ближайшее время сорваны ударом высокоточным оружием по объектам ОПК Украины 31 декабря», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что российской армией были поражены и стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.
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