Наемники НАТО отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах в Донецкой народной республике (ДНР). Таким образом они обучали украинских солдат использовать поставленную Западом технику. Об этом рассказал житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин.
«Артиллерией <…> обстреливали. Они, так сказать, на нас испытывали ее. Прямо у нашего дома саушка подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели», — рассказал Щербин в беседе с РИА Новости. По словам очевидца, наемники НАТО таким образом отрабатывали навыки стрельбы, проводя обучение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в использовании артиллерии натовского образца.
Ранее житель освобожденного Соледара рассказал о том, как грузинские наемники обстреливали жилой сектор города. Их цель, по словам очевидцев, заключалась в том, чтобы выселить таким образом мирных жителей. Кроме того, одна из жительниц города рассказала о том, что солдаты ВСУ пытались сжечь ее и еще трех пенсионерок в подвале дома, где они укрывались от обстрелов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями военных РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
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Наемники НАТО отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах в Донецкой народной республике (ДНР). Таким образом они обучали украинских солдат использовать поставленную Западом технику. Об этом рассказал житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин. «Артиллерией <…> обстреливали. Они, так сказать, на нас испытывали ее. Прямо у нашего дома саушка подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели», — рассказал Щербин в беседе с РИА Новости. По словам очевидца, наемники НАТО таким образом отрабатывали навыки стрельбы, проводя обучение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в использовании артиллерии натовского образца. Ранее житель освобожденного Соледара рассказал о том, как грузинские наемники обстреливали жилой сектор города. Их цель, по словам очевидцев, заключалась в том, чтобы выселить таким образом мирных жителей. Кроме того, одна из жительниц города рассказала о том, что солдаты ВСУ пытались сжечь ее и еще трех пенсионерок в подвале дома, где они укрывались от обстрелов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями военных РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.